Sheyla Rojas sobre su relación con Ben Talei: "le digo "bebé" a todo el mundo"│VIDEO

Sheyla Rojas negó tener una relación sentimental con el famoso cirujano plástico Ben Talei, pero admitió que es el hombre al que llamó "bebé" en un video que publicó ella misma en Instagram.

"Sigo soltera, estoy soltera y disfrutando mi soltería. Estoy enfocada en mi trabajo", aclaró Sheyla Rojas en 'Estás en todas'.

Sin embargo, cuando le preguntaron por qué había llamado "bebé" a Ben Talei, considerando que viajó a Los Ángeles para tomar un curso de estética dictado por el cirujano, la conductora tuvo una insólita explicación.

“Le digo 'bebé' a todo el mundo y no le veo nada de malo. La gente que me conoce sabe que me expreso así de la gente que quiero y ya está”, intentó explicar Sheyla Rojas sobre las cariñosas palabras que tuvo para el cirujano que conoció recientemente.

“Fui a un curso de estética (...) Él es un doctor reconocido, lo conozco y hemos compartido historias porque no hay nada que ocultar. No tengo que dar explicaciones de mi vida, pero solo puedo decir que estoy soltera”, agregó la conductora.