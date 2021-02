Sheyla Rojas declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina detalles inéditos de su relación con el futbolista Anderson Santamaría, con quien habría estado algunos días en Guadalajara, México.

Y es que la exconductora de ‘Estás en todas’ confesó que el seleccionado le habría comprado un pasaje de retorno a Perú mientras “las aguas se calmaran”, haciendo referencia a cuando comenzaron los rumores de una cercanía entre ellos.

“Él puso una historia haciendo una reunión y puso el trago que yo le había regalado. Me dijo que no se lo había tomado, que si quería me lo regresaba y yo le digo: ‘no, tómalo con quien quieras, yo estoy haciendo mi vida como tú también puedes hacer tu vida’”, comenzó diciendo.

“Entonces eso le ha llego al p***, que yo me quede, que yo salga y que conozca gente. Y como estamos hospedadas en un buen hotel, tenemos chofer y todo. Le hemos dado en el ego. Nosotras no dependemos de él. O sea si yo no me quiero regresar o no me quiero quedar en su casa o me quiero ir a otro lado, tengo todo el derecho”, agregó.

