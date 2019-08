El programa 'Estás en todas' inició su edición del sábado, pero solo bajo la conducción de Choca Mandros y Nicola Porcella, sorprendiendo la ausencia de Sheyla Rojas.

¿El motivo?

Según el también productor de América, la modelo no se presentó a su lado, ya que tampoco bailó junto a Tula Rodríguez, Brenda Carvalho e Isabel Acevedo en el reality de baile de 'Esto es guerra'.

La popular 'Shey Shey' se encontraba en el camerino, ya que ingresaría al programa como entrevistada para realizar su descargo tras no presentarse en el performance de 'Divas'.

Esto, debido a que Tula Rodríguez arremetió contra Sheyla Rojas por haber faltado a los ensayos y llegar tarde al show, donde sentenciarían a una de las cuatro.

“Sheyla ya está en base tres y no es una niña que le tienes que enseñar a ser responsable. Que no pongamos de excusa que si somos papás, somos mancos. Al contrario, cuando somos papás trabajamos más para dar de comer a nuestros hijos. Es una falta de respeto y eso no se lo voy a permitir. ¿Artista? Hay gente que le queda grande, de verdad, hay que amar el arte”, comentó Rodríguez.