​Sheyla Rojas sube video maquillándose y responde cuando la mandan a cuidar a su hijo

La modelo y conductora de Estás en todas, Sheyla Rojas, ha estado en la cresta de la ola en las últimas semanas luego de que su expareja y padre de su hijo, Antonio Pavón, la acusara de no dejarle ver a su niño.

(FOTO) Sheyla Rojas tuvo un niño con Antonio Pavón

Sheyla Rojas no ha dejado de recibir distintos tipos de críticas en sus redes sociales y ahora no fue la excepción.

La rubia colgó en su cuenta de Instagram un video donde se le ve maquillándose, pero lejos de leer comentarios sobre lo que está haciendo, Sheyla Rojas recibió un ácido comentario que no pasó por alto.

“Cuida a tu hijo antes de hacer tonteras”, le escribieron a Sheyla Rojas. A la ex chica reality no le hizo gracia leer este comentario y no dudó en responder.

“El hecho que sea madre no significa que no pueda hacer nada más, estás equivocada, qué feo que una mujer justamente tenga este tipo de comentarios tan machistas”, fue la respuesta de Sheyla Rojas en su red social.

