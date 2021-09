La exconductora Sheyla Rojas se refirió al breve romance que habría tenido con Anderson Santamaría a principios del año 2021.

En diálogo con “Amor y fuego”, Sheyla Rojas aseguró que “nunca” tuvo una relación con el seleccionado peruano y que llegó de “colada” a México:

“Yo con Anderson, en realidad nunca tuve, nunca... con Anderson, en realidad, Anderson hablaba con Omayra. Ellos tienen una amistad y yo me fui de colada, en realidad. Con Anderson, sí, lo conocí”, explicó Sheyla Rojas.





La expareja de Antonio Pavón contó que el jugador se “pasó” de intenso porque, aunque ella se encontraba en su casa en México, no tenía que rendirle cuentas:

“Estábamos en su casa y mi mamá obviamente sí habló con él, llamó. Pero él se pasó de intensidad, yo me quería quedar y yo no tenía que rendirle cuentas a él porque yo no tenía nada con él”.

No obstante, Sheyla Rojas admitió que Anderson Santamaría “pagó los pasajes” de ella y de su amiga Omayra. “Nosotros no teníamos que darle cuentas de nada”, agregó.

“No pasó nada [...] yo creo que simplemente cuando no es, no es. Lo pude conocer, chévere, pero ahí nomás”, concluyó la expresentadora de televisión.

