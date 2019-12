Sheyla Rojas decidió responder a Antonio Pavón, quien días atrás dejó en evidencia su preocupación por su hijo Antoñito, al asegurar que está siendo criado por una nana. Según el español, la conductora de “Estás en todas” está dedicada a “viajar con hombres desconocidos”.

“Ese es un tema que definitivamente tiene que quedar entre cuatro paredes”, manifestó inicialmente.

“Respeto lo que él pueda hacer o decir, pero yo no voy a decir absolutamente nada. No es la primera vez que él hace esas cosas y yo simplemente he tomado la postura - desde hace muchos años- porque él y yo ya no tenemos una relación como padres”, agregó Sheyla Rojas.

En ese mismo contexto, Sheyla Rojas dejó en claro que pese a las constantes conversaciones que ha tenido con Antonio Pavón, él hace caso omiso a los acuerdos a los que llegan y por eso prefiere mantener el hermetismo con algunas cosas.

“A veces uno conversa y le entra por un oído y le sale por el otro (...) Soy una mujer que trabaja, que saca adelante a su hijo, con errores por supuesto. No soy perfecta, creo que nadie es perfecto. Lo más importante es que saco adelante a mi hijo y a mi familia, salgo adelante yo pese a todo lo que pueden decir de mí; eso habla más que mil palabras”, finalizó.