Shirley Arica acudió el último martes a la comisaría para interponer una denuncia contra su expareja, Rodney Pío, por supuesto maltrato físico y psicológico. En breves declaraciones con el programa “Amor y Fuego”, la modelo dijo - entre lágrimas - que el padre de su hija le había ‘levantado la mano’.

Shirley: Ahorita no puedo habla de verdad, no estoy bien

Reportero: ¿Te ha puesto la mano?

Shirley: Sí. mejor mañana te cuento.

Rodney Pío también denunció a Shirley

Cabe indicar que Rodney Pío también denuncia a Shirley por supuesta violencia psicológica. “Refiere que siempre recibe mensaje de texto vía WhatsApp (de Arica) donde escribe que es un imbécil, n borracho, un mal padre, le insulta con mentadas de madre”, se lee en la denuncia policial.

Shirley Arica soobre supuesta agresión de Rodney Pío | OJO

Revelan video de la pelea entre Shirley y Rodney Pío

De otro lado, el programa “Modo Espectáculos” de Latina mostró imágenes de la pelea entre ambos y que provocó que terminaran en la comisaría.

“Tú me has pegado. Déjate de huev** Me has dicho que te doy asco”, se le escucha gritar a la modelo Shirley Arica. En tanto, Pío Dean atina solo a negar las acusaciones de su expareja.

Shirley Arica denuncia por agresión a Rodney Pío

