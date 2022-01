La modelo Shirley Arica se pronunció luego que muchos de sus seguidores se mostraron alarmados por su viaje a Ecuador, donde viene compitiendo para convertirse en la nueva conductora de Ecuavisa.

A través de Instagram Stories, la ‘chica realidad’ contó que no pudo viajar a Ecuador porque está “delicada de salud”, aunque aseguró que no tiene nada grave; sin embargo, su salud le impide viajar.

“A todas las personas que me preguntan por qué aún no estoy en Ecuador, estoy delicada de salud y por eso aún no he podido viajar, nada grave... ya espero estar ready (lista) y estar viajando en estos días”, escribió Shirley Arica.

Recordemos que, tras su exitoso paso por el reality El poder del amor, Shirley Arica ganó gran popularidad en varios países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador.

Por esta razón, la casa televisora Ecuavisa la convocó para participar en el reality La nueva estrella, siendo el premio mayor ganar la conducción del programa En contacto.

Foto: Instagram Shirley Arica

