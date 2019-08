Shirley Arica no tuvo piedad y se mandó en contra Tilsa Lozano y Sheyla Rojas. Además, comentó en son de burla lo que le está pasando a Juan Manuel Vargas.

“Bueno, Tilsa siempre comenta de él, nunca se va a cansar. Es un tema que le da de comer y le dará toda la vida. Pero ya es problema de ella si quiere hacerlo. Blanca (Rodríguez, pareja de Vargas) no habla, menos él. (Tilsa) debería dedicarse a sus hijos y ver cómo recupera a su marido o si no, buscarse a otro. Creo que le falta que la alineen, le urge un buen movimiento”, dijo Shirley Arica .

Consultada si se solidariza con Blanca Rodríguez y Juan Manuel por las deudas que tienen con el banco, dijo que “no hablo hace tiempo con ella, no sé nada. Todo bien, hemos hablado a veces de los bebés, no somos íntimas. No estoy con Pío (su expareja, primo del ‘Loco’), no hay mucha comunicación. ¿Si me solidarizo con él? Cuando no obras bien en la vida, qué pasa después. Al que le caiga el guante que se lo chante. En la vida te la cobran antes de irte. Esperemos que se solucionen las cosas por él y su familia”, expresó.

GUARDA DISTANCIA.

Sobre Sheyla Rojas, la criticó por la imagen que está dando siendo madre de familia. “Muchas veces se me han mandado en redes y ya sabes que el de acá (muestra su derrier) paga. Pero yo soy puro amor”, expresó.