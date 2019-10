La modelo Shirley Arica reapareció en cámaras para contar los terribles momentos por los que atraviesa junto a su niña.

Shirley Arica reveló que su aún esposo Pio Dean no le pasa la manutención a su hija. Lo peor, es que el primo del 'loco' Vargas ni siquiera va a visitar a su niña.

Todo esto desencadenó el llanto de Shirley Arica, quien recordó cómo vivió ella su infancia, lejos de su padre.

“Tiene una hija tan hermosa y tan linda que no quiero que pase lo que yo pasé de chica. Sé que ahora está con alguien, le deseo lo mejor porque es una chica buena con la que está. Pero ¿cómo papá qué? Los momentos no se llenan con plata, se llenan con tiempo y él no lo hace con su hija, no le da la gana. Encima miente, él dice que yo quiero hacer show, a mí hasta vergüenza me da estar sentada acá, mi hija ya va al colegio, está grande. Yo lo he pensado, pero ya basta, yo tengo que trabajar en mil cosas para poder darle a mi hija”, dijo.

Incluso, la modelo también contó que cuando ellos estaban juntos, Pio le compraba de todo a su niña, pero luego de la separación, él dejó de hacerlo.

“Cuando yo estaba con él como mujer, a mi hija le compraba hasta lo que no había y cuando yo le dije no, se acabó conmigo y se acabó con la bebé”, señaló.