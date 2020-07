Tras el fin de su romance con Jean Deza, Shirley Arica ya le dio le dio la vuelta a la página y viene haciendo su vida normal. Hace poco en su cumpleaños número 32 celebró con sus amistades y un caballero que no dejó ver su rostro en las fotos que ella colgó en su cuenta de Instagram. Lo que si compartió fue el agradecimiento que le hizo a esta persona especial que le regaló flores y otros obsequios.

Y ahora en su cuenta de Instagram le dejó un mensaje osado a quien sería el nuevo dueño del corazón de la “Chica realidad”. “Quítate la ropa, que yo me encargo de quitarte los miedos y hacerte el amor a besos”, escribió la modelo. Inmediatamente los usuarios no dudaron en comentar que “La que se debe quitar la ropa eres tú”, “Muchos miedos entonces tienen que ser para que me las quites guapa”.

Sus amistades más cercanas también le dejaron otros mensajes de cariño tales como “Me causas ternurita”, " Qué bonita eres”, entre otros más.