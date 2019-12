Shirley Arica contó todos los detalles de la “encerrona” que tuvo con algunos jugadores de la selección peruana en junio de este año, en el marco de la Copa América. Según la ‘chica realidad’, en el lugar se encontraba Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

En el programa “Magaly TV La firme", la modelo contó que Christian Cueva quiso afanarla, pero ella se negó. Asimismo, aseguró que Yoshimar Yotún -cuando estaban en el carro de Cueva- estaba con una mujer en la parte de atrás.

“Nos hemos subido al carro de él (Cueva), atrás iban todos como sardinas y yo me subí adelante (...) Estaban Yotún con otra chica y un chico con otra chica. Todos ahí”, contó Shirley Arica.

La ‘chica realidad’ reveló que Yoshimar Yotún “era el más jovial, el más amiguero”. Asimismo, afirmó que el futbolista ingresó “una vez” a un cuarto.

Por el contrario, Luis Advíncula se fue de la reunión temprano y no estuvo con ninguna mujer. “Advícula ya se había ido, ya no lo vi. Él fue le que más se comportó en la reunión. Lo vi tranquilo, no estaba como pulpo, él se fue antes (...) A él lo vi sentado, tranquilo. A los demás los vi con una y otra, desesperaditos".

Shirley Arica comentó que ante la insistencia de Cueva, ella decidió irse a su casa: “Me llevé a todas (mis amigas) y les arruiné el tono a todos. Él me mentó la madre”.

Tras su revelación, Magaly le comentó a Shirley Arica que Yoshimar Yotún está casado. La modelo quedó sorprendida y afirmó que no sabía que el futbolista tenía esposa.