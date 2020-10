Shirley Arica estuvo como invitada especial en “El Reventonazo de la Chola” para comentar varios episodios de su polémica vida. Uno de los temas fue sobre su tormentosa relación con Jean Deza y las “diferencias” que tuvo con Jossmery Toledo.

Sin embargo, la popular ‘chica realidad’ sorprendió a propios y extraños al revelar que contrajo el COVID-19 días después de haber estado encerrada en la carceleta tras ser intervenida en una reunión en pleno toque de queda.

“Si le he tenido miedo (al coronavirus). Me ha tocado y fue después de que yo estuve en prisión dos días. Porque tuve contacto con varias personas... es una situación bien complicada”, comenzó contando con la voz entrecortada.

“Yo nunca tuve síntomas, la que comenzó a presentar los síntomas fue mi mamá y es ahí donde todos nos sacamos la prueba, y ahí es donde sale y me enteré. Fue mas o menos en esos tiempos, porque yo no había tenido contacto con ninguna persona, solo veía a Pío, mi hija y mi mamá, no había ido a ninguna reunión”, agregó.

Asimismo, la modelo asegura que su mayor miedo en ese momento fue que su mamá se pusiera muy mal de salud o tener que llevar a su hija a una clínica por el virus.

TE PUEDE INTERESAR