Shirley Arica estuvo enlazada en exclusiva con el programa de Magaly Medina para contar con detalles del problema que viene viviendo con Rodney Pío, a quien ha denunciado por violencia física y psicológica en la comisaría de San Miguel.

“Esto no viene de ahorita, yo ya he hecho una denuncia hace dos semanas. No sé cómo explicarte... Él dice que son agresiones mutuas, pero hay un resultado del médico legista que indica que la única que tiene lesiones soy yo”, comenzó contando.

Asimismo, la popular ‘chica realidad’, sorprendió al público televidente al confesar que Rodney Pio le habría escupido y la habría insultado con calificativos muy fuertes.

“Acepto que hace varios años atrás las lesiones eran mutuas porque la relación era bastante tóxica, pero creo que este señor no se da cuenta que yo no tengo por qué rendirle cuentas de con qué persona estoy. Si me equivoco o no me equivoco, es problema mío. Él no tiene por qué humillarme como mujer, a escupirme en la cara, decirme de todo, ya basta”, agregó.

