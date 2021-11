La modelo Shirley Arica se pronunció luego de pedir a sus seguidores que dejen de votar por ella para poder retirarse del reality “El poder del amor”, que se graba en Estambul, Turquía.

“La verdad que no tendría por qué aclarar nada, pero lo voy a hacer por ciertos comentarios, y no son uno, son varios, que me vienen llegando”, dijo Shirley Arica en Instagram.

La ‘chica realidad’ explicó que su decisión solo involucra a su hija, a quien no ve hace varios meses: “A ver, yo puedo querer muchísimas cosas, pero no depende de mí. Soy mamá y, para las que son mamás, me van a entender: nunca en mi vida he estado separada tanto tiempo de mi hija y la extraño con el alma, es natural lo que yo estoy sintiendo”.

“Querer irme para estar con ella, besarla y abrazarla, no tengo un motivo, no es por alguien especial que yo me quiera ir, dejen de crearse cuentos en la cabeza, dejen de estar metiendo a terceras personas que no tienen nada que ver en lo que yo pueda querer o en lo que yo estoy sintiendo ahorita”, explicó Shirley Arica.

La ‘chica realidad’ explicó que continuará en el reality: “Seguiré hasta donde no pueda más... lo dejo en manos de Dios”.

Asimismo, Shirley Arica contó que pasó por un momento triste con una noticia que le llegó desde Perú: “Y si escribí eso fue porque fue una forma de desahogarme... ocurrió un tema en Perú y me puse muy triste”.

Fuente: Instagram Shirley Arica

TE PUEDE INTERESAR