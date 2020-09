El vidente Teo Maestro Esotérico le reveló a Shirley Arica que un ex amor regresa nuevamente a su vida, se tratará de su ex pareja, el futbolista Jean Deza. “Se trata de un amor que la ha marcado mucho, una persona que le hizo muchísimo daño, pero para sorpresa de muchos será un amor que la ayude a tener una estabilidad a nivel familiar”, indicó.

Sobre las características de dicho personaje reveló que es de estatura promedio, fornido de cabello negro y que le está rogando para volver a sus brazos. “Es un amor de infancia ¿Si es Jean Deza?, Eso se lo he dicho a ella y me ha pedido que no lo revele, pero a buen entendedor pocas palabras”, sostuvo el maestro esotérico que definió a este examor como una persona inmadura y muy inestable en sus relaciones.

Por otro lado, si bien Josmery Toledo se ha convertido en la manzana de la discordia entre Deza y la Arica, la ex policía se convertirá en una gran amistad para la modelo.

“La culpa no ha sido de ninguna de las dos sino del señor futbolista. Su inmadurez hizo que juegue con dos mujeres, pero al final ellas van a ser amigas, inseparables. Muchos tomarán como anécdota este encuentro. La amistad entre ambas crecerá como la espuma”, sostuvo Teo Maestro Esotérico.

La popular "Chica realidad" podría regresar con el exfutbolista pese a que denunció haber sido agredida por él.