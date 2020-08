​Shirley Arica y le pega a Tilsa Lozano en donde más le duele

Shirley Arica no se queda callada y como en los viejos tiempos sacó toda su artillería pesada contra sus 'enemigas'. Esta vez defendió a su 'madrina' Magaly Medina de las burlas de Tilsa Lozano por mostrar en redes sociales su anillo de compromiso. No se guardó absolutamente nada.

"Cuando uno es feliz lo pública y si quiere decirlo está bien. El que puede puede y el que no que aplauda", dijo Shirley Arica sobre el próximo matrimonio de Magaly Medina asegurando que "ya le toca ser feliz". Todo lo contrario dijo sobre Tilsa Lozano "Ella seguirá esperando, dice que no se quiere casar, pero toda mujer quiere hacerlo. Todas se pueden casar de banco, pero ella no creo y menos de blanco", dijo entre risas.

Pero ahí no quedó la cosa. Para Shirley Arica, Tilsa Lozano le debe su fama al romance que tuvo con el jugador de fútbol Juan Manuel Vargas 'El loco', primo de su pareja Rodney Pío. En ese sentido la modelo le recomendó a la 'Colita' que ya no hable más de se ex pareja y no provocar a Blanca Rodríguez, madre de los hijos del 'Loco' Vargas con peleas en redes sociales. "Después del todo el problema que ocasionó, creo que ya no tiene por qué hacer más peleas. Qué se dedique a ser feliz y no hable".

La modelo también negó mantener a Rodney Pío tras la indirecta que le envió Tilsa Lozano al decir que su pareja "sí trabaja" "Cuando vienen los chismes por ahí es por algo, pero si ella dice que es profesional, qué bien lo felicito. Yo no tengo porque dar explicaciones de lo que hace mi esposo. Todo el mundo dice que lo mantengo...pero que le importa, si ella se araña es por algo", sentenció Shirley Arica.

Shirley Arica tuvo estas declaraciones tras anunciar el concierto de Ivi Queen el 25 de junio en la discoteca Vocé de Lince.





