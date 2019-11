La ex porrista del Sport Boys se fue con todo. Shirley Cherres dijo que la conductora Janet Barboza solo busca show con todo el tema del distanciamiento con su actual novio Miguel Bayona.

"Ella sabía que él había salido conmigo, aparte ha sido hace años. Miguel ha enamorado a muchas chicas, siempre quiso estar con alguien del medio y ella cayó”, expresó la rubia a Trome.

Recordemos que el día de ayer Miguel Bayona se presentó en el programa “Válgame” para aclarar ciertos puntos sobre la supuesta ruptura con la ex conductora de “La movida de los sábados”. El empresario se habría conmovido hasta las lágrimas al ver un video que mostraba distintos momentos de su relación amorosa.

“El día que yo tenga pareja será un hombre que trabaje, no uno que esté en mi casa manteniéndolo, ni que me acompañe a todas partes, que cargue mi set de maquillaje o mi cartera. Siempre está tras las faldas de Janet, es un cargador de carteritas. Eso no es un hombre”, añadió la modelo, quien asegura que la ‘Rulitos’ solo está haciendo un show con todo esto.

“Janet Barboza se cree una santa. Primero que se fije en el hombre que ha metido a su casa. Solo está buscando show”, indicó.