Shirley Cherres se animó a presentar públicamente a su nuevo galán José Manuel, frente a las cámaras del programa de Magaly Medina. Sin embargo, la historia daría un giro completo e inesperado.

La integrante de la agrupación de cumbia “Las Hechiceras”, Melissa Chávez, quien fue expareja del nuevo amor de la exporrista, denunció haber recibido maltratos físicos y verbales por parte de José Manuel.

“Es violento. Empujó a su mamá para botarla del departamento porque ella me estaba defendiendo, porque él siempre agarraba mi celular para ver todo y como yo no le dejaba, su mamá se metió para defenderme, y él quería botarla a empujones de la casa. Él no entiende cuando le dicen no, me buscó y rompió la luna de mi casa”, manifestó.

Frente a estas acusaciones, la bailarina se animó también a mostrar unas conversaciones de inicios de julio, donde el promotor de discotecas le insiste para retomar la relación. Recordemos que Shirley Cherres reveló que recién tienen dos semanas juntos oficialmente.

“Yo estoy en contra de la violencia con la mujer y créeme Magaly que yo voy a investigar este tema para ver si es verdad. Incluso voy a conversar con su mamá (...)”, aseguró la exmodelo.