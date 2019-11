El novio de Janet Barboza, Miguel Bayona, se presentó en el programa de Latina para opinar sobre el enfrentamiento mediático entre la ‘rulitos’ y la exporrista Shirley Cherres.

Y es que la rubia había tenido fuertes palabras contra la presentadora de espectáculos, al punto de señalar que Bayona “siempre está tras las faldas de Janet y es un cargador de carteritas”

Cherres fue entrevistada por medio de una videollamada en “Válgame”; sin embargo, cuando le pidieron confrontar en vivo con el novio de Barboza, ella colgó el telefóno aduciendo que la producción “le había jugado chueco”: “Yo no estoy aquí para pelear y menos por un hombre; me dijeron que era un face to face con Janet, yo no voy a pisar el palito”

En medio de la polémica, Bayona expresó su malestar en vivo, pese a que Barboza no lo “autorizó”.

“A Shirley la considero una dama porque se ha expresado de manera soez de mi novia y agradezco mucho por decir que no ha pasado más que dos salidas con ella. A mí me han dicho de todo, cargacarteras, pisado, pero yo tengo hijas soy papa sé lo que es cambiar pañales, por qué no erradicamos ese pensamiento machista (...) le pediría que tenga más respeto”; dijo en el programa.

Latina

Recordemos que Cherres confesó hace pocas semanas que había salió con la actual pareja de la conductora de “Válgame”.

"Ella sabía que él había salido conmigo, aparte ha sido hace años. Miguel ha enamorado a muchas chicas, siempre quiso estar con alguien del medio y ella cayó”, expresó a Trome.