Shirley Cherres reveló que se realizó la operación de la manga gástrica y ya perdió 12 kilos.

En su cuenta de Instagram, la exporrista del Sport Boys contó que decidió recurrir a esta intervención para “sentirse bien por fuera”.

“Cuando te amas, haces todo para sentirte bien, por fuera y sana por dentro, ya bajamos 12 kg, aun falta un poco más, Gracias a los Profesionales q se encargaron de plasmar una buena estetica dental, La Clinica de Laser q hace q mi piel este muy tersa”, escribió Shirley Cherres.

Según la exporrista, no fue nada fácil bajar de peso, pero que actualmente está feliz con los resultados. Además, mandó un contundente mensaje a los que critican su figura.

“Mis cirujanos q ayudaron a perfeccionar el resultado de la Operación de la Manga Gástrica y obvio mis cuidados post operatorios q no fue fácil, y la idea es ver un antes y un después, ahi se aprecia los cambios reales, y créanme me siento contenta de como me veo, ya les daré los nombres de mis cirujanos para las q puedan dar esos cambios, y a quien le moleste q penita q no me siga, ni averigüe de mi vida, el filtro es una opción pero no es un cirujano”.

