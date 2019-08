Shirley Cherres contó todos los detalles de su affaire con el futbolista mexicano Mauro Lainez, quien llegó al Perú con motivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Según contó la porrista del Sport Boys en el programa ‘Magaly TV La Firme’, la primera vez que vio al joven de 23 años fue en el hotel Sheraton, lugar donde la citó y hasta pagó una habitación.

Por este motivo, Magaly Medina le preguntó cómo reaccionó Mauro Lainez al verla por primera vez.

Foto: Instagram Paulina Verdirame

“A él le encantó porque a él le gustan las chicas de cara bonita. Él me miraba mucho el rostro, obviamente el cuerpo, está demás decirlo”, respondió Shirley Cherres.

Además, la ex porrista del Boys aseguró que la esposa de Mauro Lainez, Paulina Verdirame, es una mujer “muy guapa”: "es que a él le gusta el rostro bonito”.

En otro momento, Shirley Cherres aseguró que no tenía idea de que Mauro Lainez era casado y había tenido una hija hace solo dos meses.

“Tenlo por seguro que si él me hubiera dicho que era casado y con una criatura de meses, yo ni lo hubiera mirado”, indicó.

Finalmente Shirley Cherres reveló que disfrutó su affaire con el seleccionado mexicano sub 23.

“Yo disfruté, no me voy a quejar de eso. Me mintió bien, pero le voy a decir una cosa: si alguien te quiere agarrar como segundo playo, como querías hacer conmigo, yo te agarré a ti de postre. Me lo comí, me lo disfruté y nadie me quita lo bailado”, sostuvo.