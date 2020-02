Rosario Guadalupe, la madre de Jefferson Farfán, salió a defender a su hijo y no solo atacó a Melissa Klug, sino confirmó que habló con la “foquita” sobre la asistencia de Yahaira Plasencia al estreno de la película.

Según doña Charo, Melissa Klug se comunicó días antes del estreno para advertir que sus hijos no iban a asistir a la alfombra roja si Yahaira Plasencia lo hacía: “Si va esa mujer, yo no voy a mandar a mis hijos”, habría dicho la chalaca.

“Al final ella lo que quería era que no vaya la señorita Yahaira, mi hijo puede invitar a quien él le dé la gana. O sea, ¿tenemos que pedirle permiso a quién invitamos y a quién no? ¡No!”, agregó Rosario Guadalupe.

En ese sentido, la señora admitió que le dijo a Jefferson Farfán que Yahaira Plasencia vaya al estreno así no vayan sus nietos: “Mi hijo me llamo y yo le dije ‘mira, ella no nos va a manejar la vida, yo estoy harta, quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz. Tú invita a quien te dé la gana es tu vida y vida mía. Si ella quiere mandar a sus hijos, que los mande y si no quiere mandarlos, piña’”, fue su polémica respuesta.

Recordemos que Yahaira Plasencia sorprendió al aparecer en la alfombra roja pese a que ella misma había dicho que no iba a ir. En su entrevista con Magaly, la salsera contó que esa misma tarde decidió asistir.

