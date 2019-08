Rodrigo González le mandó un fuerte mensaje a Yahaira Plasencia luego de la polémica actitud que mostró durante una conferencia de prensa que realizó con Sergio George.

Durante el programa ‘Válgame Dios’, Peluchín afirmó que Yahaira Plasencia solo recibe atención por estar vinculada a Jefferson Farfán, ya que cuando participó en un reality o salía con Coto Hernández, pasaba desapercibida.

“¡Ella es Cher, Madonna! Oye no, qué desubicada, por favor. A mí me encanta, me parece talentosísima, pero (...) Yahaira, ¿sabes cuál es tu problema? Que realmente estás tan desubicada que, una cosa cosa es tener seguridad en tu talento y otra cosa es que no te olvides, nunca te olvides que si la atención que está dirigida en esta conferencia a ti, es porque se especula que has vuelto con Farfán. No lo olvides, porque cuando sales con Coto, con el otro, o cuando estás en Esto es Guerra, pasas como una más”, manifestó Rodrigo González.

La compara con Alondra

Incluso el conductor comparó a Yahaira Plasencia con Alondra García Miró.

“Es el mismo síntoma de Alondra, igualito, solo que Alondra no se muestra tan desesperada. Pero Alondra igualito, cuando no está con Paolo Guerrero pasa totalmente inadvertida, pero Alondra siempre es igual (de actitud)”, aseguró Rodrigo González.

No obstante, el conductor elogió el talento de la salsera: “Cantas lindo, bailas espectacular, te mueves como una licuadora en quinta velocidad. Todo lo que tú quieras, que todo lo bueno te alcance y todo lo lindo te pase, pero aterriza ¡No puede ser esa actitud tan atorrante!”.

Asimismo, Rodrigo González recomendó a Yahaira Plasencia no tener esta actitud porque no todos están obligados a soportarla: “Que una persona te esté haciendo sentir que eres la reina, lo máximo, te voy a llevar al estrellato porque tienes talento -porque lo tiene-, no significa que tengas que ir con esa actitud ante la vida porque no todos somos Farfán para aguantarte”.