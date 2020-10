Luego de que Sebastián Yatra publicara otro Tik Tok de Luciana Fuster y no el que publicó ella en sus redes, se generó especulaciones de que ambos conversarían por interno.

Al respecto, Luciana Fuster no quiso hablar de más, pero se mostró feliz y hasta jugó con la curiosidad de sus seguidores. “Cosas de la vida amigo. ¿Qué más quieren saber? Bien que repostee video de otras chicas de otros países, pero la gente quiere saber el por qué”, respondió para “América Espectáculos”.

“Si te digo que somos amigos, ¿Qué pasa?; y si no somos amigos, no pasa nada”, agregó la chica reality.

Agregó: “Él es cantante, si en algún lo necesito, yo sé que le puedo escribir y decirle: oye Sebas mándame tal cosa. De repente le mandé un video y me dijo: ese me gusta y luego yo hice otro que me gustó más y realmente son cosas que pueden pasar en una amistad”.

Luciana Fuster contó que no descarta ser modelo en algún videoclip, pues es lo que le gusta. “Yo lo he dicho, si me llama él, si me llama Manuel Turizo, cualquiera, yo feliz de la vida. Es lo que me gusta, me gusta la música, los medios (...) Estoy sola y si tuviera algo con alguien normal porque estoy sola más de un año ya”.

