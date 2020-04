Paolo Guerrero ha generado polémica por las declaraciones que hizo sobre la carrera artística de Alondra García Miró. Durante el live de Instagram que hizo junto a Jefferson Farfán, el “Depredador” admitió que no permitiría que su pareja realice una escena de besos.

Todo comenzó cuando Jefferson Farfán le preguntó qué pensaría al verla realizar estas escenas tan comunes para los actores:

“Cuando Alondra hace novelas y la ves en escenas difíciles, ¿te molesta?”, preguntó Jefferson Farfán.

Paolo Guerrero: ¿En qué escenas difíciles?

Jefferson Farfán: No sé pues, ella es una actriz.

P.G.: ¿Pero qué tipo de escenas difíciles?

J.F.: En besos, pues, con un actor, algo así.

P.G.: Claro, si fuera en mi año, me hubiese molestado.

J.F.: No, te digo ahorita.

P.G.: ¿Ahorita? No, no, es que no estaría con ella.

J.F.: No pues, hermano, es que tienes que respetar el trabajo.

P.G.: Si tiene que hacer esas escenas de besos, ahorita no estaría con ella.

J.F.: ¡Pero es una actriz!

P.G.: Está bien, pero yo no podría soportar. Obviamente, macho que se respeta.

Pese a la sorpresa de Jefferson Farfán con esta respuesta, Alondra García Miró le dio la razón al futbolista: “No (haría la escena de besos), siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González le dice “Amiga, date cuenta” a Alondra García Miró

Rodrigo González le dice a Alondra que abra los ojos

TE PUEDE INTERESAR