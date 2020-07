La periodista Sigrid Bazán utilizó sus redes sociales para explicar por qué se encuentra ausente de los programas que conduce por Latina Televisión. Asimismo también aprovechó para agradecerle al público por la sintonía.

“Gracias a todos los que me escribieron porque no me han visto en sus pantallas estos días. He pedido unos días de descanso, voy a descansar hasta el viernes, pero nos vemos el domingo en Reporte semanal. Estoy aprovechando para guardarme, para comer, descansar un poco, creo que lo necesitaba”, expresó.

Por otra parte, la comunicadora no quiso referirse a las críticas por parte de su colega Juliana Oxenford.“Agradecerles mucho por su sintonía, hay todo un equipo de camarógrafos, produciendo, titulando, reporteros en las calles, no hay mayor reconocimiento a nuestro trabajo. Digo nuestro porque es un equipo no solo es la conductora, pero en verdad es todo un equipo detrás”, mmanifestó.

Juliana se burla de Sigrid

Recordemos que hace unos días la conductora de “Al estilo de Juliana” le respondió a un usuario que le preguntó por el desempeño de Bazán como conductora.“¿De quién? jajaja yo no le doy crédito a gente que no sé, nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas”, expresó la hija del actor Marcelo Oxenford.

La figura de ATV aprovechó para elogiar el trabajo de Beto Ortiz.

“Creo que es un gran escritor, es que él sí es un periodista y no un busto parlante (...) tiene más de 30 años de trayectoria, pero yo valoro mucho y respeto al periodista con calle, mis respetos. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”, precisó la conductora.

