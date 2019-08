Silvia Cornejo ha preferido evitar pronunciarse respecto al “ampay” del padre de su hijo Jean Paul Gabeteau; sin embargo, lo que sí se animó a hacer fue publicar un vídeo del tema “Ahora”, en versión salsa, de la orquesta Jayo y los que son, agrupación que visitó el set de “América Espectáculos” junto a la conductora de TV.

La exreina de belleza no tuvo mejor idea que publicar estrófas de la canción, donde se escucha: “Oye, y tú creías que me iba a morir de amor por ti, que va. Ahora dices que me amas, pero ya es tarde”.

Además, la presentadora cuando dio el pase a la orquesta de salsa, comentó “ahora, pues”. Y, luego cuando Silvia Cornejo preguntó a quién se lo dedicaba, se sorprendió con la respuesta del vocalista cuando le dijo: “en realidad es para todas las personas que lo necesitan hoy”, dejando sin palabras a la conductora, quien solo atinó a sonreír y mirar hacia otro lado.

Esta es la canción de Alberto Plaza, llamada “Ahora”, pero en versión salsa que lo interpretan “Jayo y los que son”.