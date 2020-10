El reciente ‘ampay’ de la pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, besando apasionadamente a su expareja Analía Jiménez, ha causado una tremenda polémica en la farándula limeña.

Y es que esta vez, la conductora Magaly Medina tuvo como invitada especial a Patricia Espinoza, una sexóloga especialista, quien trató de explicar el por qué de la conducta del empresario frente a estas dos mujeres.

Para la sexóloga el empresario podría padecer un trastorno personalidad. “Yo creo que existe varias cositas que nos podrían indicar que hay un tema de un trastorno de personalidad en el señor. Me atrevería a decir”, comenzó diciendo.

Asimismo, Espinoza manifestó su sorpresa sobre la facilidad que tendría la pareja de Silvia Cornejo para mentir. “Se encuentra que hay una dificultad para establecer conexión. Eso nos indicaría que él tiene como rasgo no ver a las personas como tal y no tener esa empatía (...) Él no siente amor por nadie, ni por una, ni por otra... Ni así pasen dos, tres o diez años. Él solo se ama a si mismo y punto", enfatizó.

Por último, la especialista detalló que Jean Paul Gabuteau siente la necesidad de ‘poseer’ a ambas mujeres (Silvia Cornejo y Analía Jiménez), para sentirse un ‘macho alfa’. “Él las necesita a ambas, porque el necesita mostrarse como un hombre poderoso”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR