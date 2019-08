Silvia Cornejo está pasando por una difícil situación tras la supuesta infidelidad de su pareja, el empresario Jean Paul Gabuteau, con la madre de uno de sus hijos, Analía Jiménez.

Según el diario El Popular, la conductora de ‘América Espectáculos’ se habría separado definitivamente de Jean Paul Gabuteau luego de ver las imágenes del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se ve a su pareja besando a su ex.

Asimismo, el último miércoles Jean Paul Gabuteau no apareció en las instalaciones del canal para recoger a la conductora, como sí lo hizo el martes. Por el contrario, Silvia Cornejo se habría retirado de las instalaciones con la periodista Alvina Ruiz.

“Claro que soy su amiga, pero me imagino que si ella no ha hablado en su momento, no lo hará. Ella es la más indicada para hablar de su vida privada. Lo que yo pienso ya se lo dije a ella directamente”, fueron las breves declaraciones de Alvina Ruiz al mencionado medio.

Diario Ojo pudo conocer que Silvia Cornejo habría llorado bastante la noche en que el ampay salió a la luz, ya que en el canal tuvieron que maquillarla con varias capas de base por los ojos hinchados.

Recordemos que no es la primera vez que esta pareja protagonizaba un escándalo. En mayo pasado, Silvia Cornejo ingresó a un restaurante de un conocido centro comercial donde reclamó a gritos a Analía Jiménez por entrometerse en su relación.