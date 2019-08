Tras conocerse que Jean Paul Gabuteau fue ampayado besando a la otra mamá de uno de sus hijos, Silvia Cornejo habría decidido perdonarlo luego que el programa ‘Magaly tv, la firme’ la captara junto al empresario cuando salía de grabar su programa de espectáculos.

Pero eso no queda ahí, y es que la exreina de belleza también cantó a todo pulmón una estrófa del tema “Mi primer millón” de Bacilos durante su programa en vivo.

“Dejémoslo todo y vámonos para Miami”, exclama Silvia Cornejo, resaltando que realizará un viaje cuando retorne Rebeca Escribens.

“Sí, me voy. Ahorita nomás. Esperen que venga Rebeca y de ahí me toca a mí. Me voy a unas pequeñas vacaciones, ¡mínimo!”, comentó muy sonriente.

Asimismo, Silvia Cornejo aclaró que nadie le ha comprado una camioneta, ya que la que maneja es del 2012 y está a su nombre. Esto, luego que Rodrigo González dejara entrever que la última vez que la conductora descubrió la infidelidad de su pareja, lo perdonó y este le compró un automóvil.

"Ella no quiere su carro tampoco su dinero... No, porque yo tengo mi carro. Lo tengo desde el año 2012. ¿Cuántos años ya tengo mi camionetita? Pero ahí está, andando todavía”, agregó.