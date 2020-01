La conductora de televisión, Silvia Cornejo, viene siendo blanco de varias críticas por seguir en una relación con su esposo Jean Paul Gabuteau, tras descubrirse en varias ocasiones supuestas infidelidades.

La modelo no dudó en defender su matrimonio junto al padre de su hijo y aseguró que no le interesa en lo más mínimo los ataques que pueda recibir por parte de las personas del medio.

“Todo está muy tranquilo, tengo muy claro que soy un personaje público y estoy expuesta. Pero sé también que tengo una vida personal que se encuentra expuesta. Ahora trato de cuidar algunas cositas y mostrar lo necesario. Me siento tranquila y muy feliz con la familia. Además hay que estar preocupada en la salud para que nunca nos falle, para estar bien", expresó la conductora de América Espectáculos.

Asimismo, recalcó que no le afecta los comentarios que pueda recibir mediante las redes sociales.

“El tema de las redes sociales lo manejo a la perfección, tantos años que tengo en este medio que difícilmente me puede afectar algún comentario o las cosas que puedan decir de mí. Al final la decisión que uno tome es para uno misma y no para gustarle al resto, siempre he tenido claro eso", finalizó.

Cabe resaltar que el día de ayer la conductora celebró su cumpleaños número 33 por todo lo grande. Según dejó ver mediante sus redes sociales, le habrían organizado una fiesta a bordo de un yate con las personas más cercanas a ella.