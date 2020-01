La presentadora Silvia Cornejo y su pareja, Jean Paul Gabuteau, celebraron los tres años de su hijo con una hermosa fiesta.

En su cuenta de Instagram, Silvia Cornejo compartió todos los detalles de la fiesta que organizó para esta fecha especial. La celebración tuvo la temática de dinosaurios y contó con un show especial para los niños.

A la fiesta acudieron algunas figuras como Marina Mora y Sheyla Rojas, según se observa en las publicaciones de la conductora.

“Feliz Cumpleaños mi BB 9:06 am Mi tesoro, naciste hace 3 años, Oír tus primeras palabras y recibir tus abrazos hacen que me sienta la persona más feliz del mundo. Te miro y recuerdo los nervios que sentí al saber que venías a este mundo, Oír tus primeras palabras y recibir tus abrazos hacen que me sienta la persona más feliz del mundo”, señaló Silvia Cornejo.

“3 años en los que he aprendido tanto, y aún me falta tanto por aprender. Mi bebe deseo tenerte en mis brazos durante tanto tiempo como sea posible. Te amo con todo mi corazón ¡Feliz cumpleaños mi vida!”, concluyó.

Foto y video: Instagram Silvia Cornejo

Silvia Cornejo-Ojo