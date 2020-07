Pese a que el gobierno de Martín Vizcarra ha dispuesto que pese a que se levantó la cuarentena, se deben respetar las normas de bioseguridad, entre ellas no está permitido las reuniones, menos las aglomeraciones de personas. Y tampoco se puede visitar a nadie porque aún está en medio de la pandemia del Coronavirus.

Sin embargo, esto parece no importarle a Ignació Baladán quien no dudó en visitar el último domingo a Mario Irivarren, para hacer una rutina de ejercicios en su casa. Y esto lo mostró la expareja de Ivana Yturbe a través de sus historias de Instagram. “Aplaudo a Baladán a venir nuevamente por su castigo. Me ha sacado de mi cama y no contento con salir moribundo ha venido otra vez”, dijo el popular “Emapanada”.

En un momento dado que graba Irivarren, este le toca el pecho con los dedos de la mano, cuando esto no está permitido y mucho menos tienen mascarilla y no guardan el metro de distancia. Esta visita no solo ocurrió el domingo sino también hoy lunes y se muestran muy contentos de hacer su rutina de ejercicios. Vale indicar, que Mario se contagio del Covid-19 y por eso se ausentó de EEG, y aunque superó la enfermedad se podría volver a enfermedad si es que Ignacio tiene contacto con otras personas o viceversa.

Cabe mencionar, que hace poco Rosángela Espinoza fue captada ingresando al nuevo departamento de Mario Irivarren en San Borja. Las cámaras del programa de “Magaly TeVe La Firme” ampayaron a los participantes del rality en la vivienda de estreno de la expareja de Ivana Yturbe.

El ‘guerrero’ hizo una reunión en su nuevo apartamento con su círculo más íntimo y, sorprendentemente, llegó ‘Rous’ para saludar a su compañero en el reality de América Televisión, del cual tuvo que alejarse debido a que se contagió del coronavirus.