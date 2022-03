Sixto Rein promociona hit y resalta la oportunidad que da Perú a los músicos [VIDEO]

Sixto Rein, el nuevo ídolo juvenil del género urbano, quien se ha hecho conocido en nuestro país por canciones como “Perdóname”, llegó a nuestro país para promocionar su nuevo hit “Ojitos” que ya viene sonando en diferentes emisoras radiales.

En entrevista para la web del Diario Ojo, Sixto Rein de nacionalidad venezolana, agradeció la acogida que desde un inicio ha recibido y no dudó en asegurar que Perú es una plaza interesante para los cantantes extranjeros.

"No es un secreto para todos los músicos latinoamericanos que es un gran país que ofrece muchos show, que hay una fanaticada increíble, que les encanta la buena música y para mí es un honor traerle mi música (...) yo creo que ahora estoy más enamorado de Perú, simplemente antes era súper bonito saber que sin estar en mi país (Venezuela) había una receptividad súper buena", dijo Sixto Rein.

Asimismo, Sixto Rein no descartó trabajar muy pronto con alguno de nuestros músicos peruanos. "Estoy ahora súper enamorado de la cultura y la comida. Me hablan de Kalé, es un gran artista de acá, me gusta la energía de los peruanos y me sería brutal poder compartir en una canción melodías con esta linda sangre peruana".

Por otro lado, Sixto Rein se refirió sobre la situación que se vive en su país, Venezuela, y sobre el grupo Chino y Nacho, quienes han hecho público su rechazo a la dictadura que se vive.

"Chino y Nacho son personas que admiro demasiado, no solo desde que me dieron la canción, son emblemas de la nación y todo lo que dicen o opinan es súper positivo y productivo. En estos momentos hay grandes dificultades en el país. Nosotros respetamos cada una de las opiniones y la opinión de Chino y Nacho se respeta".

Para este año, Sixto Rein prepara ya su segundo álbum con el que pretende cruzar más fronteras y porque no alcanzar un Grammy Latino. Por el momento, ya tiene singles grabados junto a Ale Mendoza de Guatemala y The Rockie de Panamà que lo llevarán pronto por una gira en Centroamérica.

