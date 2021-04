Tras hacer las pases con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, Sofía Franco tomó los controles de la cabina radial de Radiomar y reapareció en “La Hora Loca de Radiomar”.

La popular rubia agradeció a todos sus seguidores y a sus fieles seguidores las muestras de afecto y cariño que ha recibido desde hace unos días, en especial ahora que se apoderó de las cabinas de la radio.

Asimismo, Sofía Franco afirmó que se encuentra con ganas de seguir trabajando y destaco que se vienen proyectos en el camino. Al parecer tendría propuestas en la televisión. “Hay muchas sorpresas y de hecho lo que quiero ahora es seguir trabajando porque soy una mujer de TV. He recibido algunas propuestas, pero las voy a dar a conocer en su momento”.

De igual modo Sofia Franco afirmó que se siente sumamente contenta por el cariño de los radioescuchas.

“Compartir cabinas con Canchita Centeno ha sido una experiencia muy bonita. Hace tiempo no hacía radio y ahora me siento realmente confortada, súper feliz porque la gente me ha hecho llegar su cariño y solidaridad. De verdad muchas gracias al público por brindarme su respaldo. Recibo los comentarios con muchísimo cariño”, agregó.

Cabe indicar que mediante un documento, el alcalde de La Molina y la presentadora aseguraron que se encuentran actualmente separados, pero que siempre tratarán de mantener una buena relación como padres por el bienestar de su pequeño.

VIDEOS RECOMENDADOS

Tula Rodríguez no quiere que su hija entre a la televisión | OJO

Tula Rodríguez no quiere que su hija entre a la televisión | OJO

TE PUEDE INTERESAR