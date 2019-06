​Son Tentación: la contundente respuesta de Suu Rabanal cuando le piden que se haga la misma lipo de Paula Arias

La cantante y líder de Son Tentación, Paula Arias, sorprendió hace unas semanas al mostrarse con un cambio radical de apariencia, luego de que se separara del papá de sus dos bebitas, quien le fue infiel con una chica con quien entró a un hotel.

Paula Arias confesó que se hizo una liposucción y también se quitó papada en el quirófano.

La misma dueña de Son Tentación se encargó de agradecer al cirujano y a contarle a sus fans lo feliz que se encontraba con este nuevo cambio en su vida.

Sin embargo, en unas fotos colgadas en sus redes sociales, Paula Arias fue admirada por una fan que la calificó de "Barbie" y la misma chica le dijo a Suu Rabanal, cantante del grupo de salsa, que ella también se anime a operarse.

"Paula estás una Barbie. Me mueroooo...Suu tú eres la siguiente", comentó. De inmediato, Suu Rabanal respondió así: "No, yo no".

La fanática le increpó: "¿Por qué no? Atrévete te verías espectacular, ragiaaaa, mamacita" y Suu Rabanal nuevamente dio su contundente respuesta: "No gracias, no quiero ser regia".

La usuaria terminó disculpándose con la cantante a quien, asegura, no quiso incomodar.

"Sorry, no quise incomodar es en buena onda...Eres bella, todas en realidad, es solo que me quedé con un wow por Paula", finalizó.