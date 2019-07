Sonidos oscuros se apoderan de Lima con She Past Away

Tumbas Eternas Producciones presenta desde Turquia a la banda She Past Away, descrita como banda Post Punk - Dark Wave en los artículos y publicaciones de todo el mundo, el próximo sábado 10 de agosto en el Centro de Convenciones La Flor de la Canela, ubicado en Lima Cercado.

Su música recopila elementos del oscuro, el lado sensacional de los 80s. Frecuentemente asociados con bandas como: The Sisters of Mercy, The Cure, Joy División, Clan of Xymox, Grauzone y DAF. La Banda fue formada en el 2,006 y lanzo el EP. digital "Kasvetli Kutlama"

En el 2,010. El álbum debut " Belirdi Gece " fue lanzado el 2,012. Disponible en formato Vinil por Fabrika Records, formato Cd por Dead Scarlet Records, y en formato digital en todas las tiendas principales de mp3.

She Past Away en Perú gana reconocimiento con el álbum debut "Belirdi Gece " . Articulos, reseñas y listas sobre la banda, aparecieron en revistas y blogs alrededor del mundo. En el 2,015 publican su nuevo álbum Narin Yalnizlik y comienzan su Primera Gira Latinoamericana. Es así que la banda turca regresa después de tres años con nueva producción que será lanzado en el primer semestre del 2019.

Entradas: Fuzzpass