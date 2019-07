Sonya Smith explica la relación que tiene con Orlando Fundichely

Orlando Fundichely anunció el fin de su relación con la animadora infantil, Karina Rivera, y luego viajó al extranjero para seguir trabajando.

Es así que rápidamente se dieron los rumores por un supuesto romance entre el actor y la conocida actriz Sonya Smith.

Sin embargo, luego de las especulaciones. Fue la misma actriz quien contó a Radio Capital que ella y Fundichely están trabajando juntos, pero no son más que compañeros.

"El señor Fundichely y yo estamos trabajando en un piloto para una serie de Internet llamada "Miami Task Force", somos los protagonistas. Es simplemente un compañero de trabajo y agradecería que no estén inventando cosas que no son. Yo soy una persona muy serie y reservada en mis cosas personales", comentó.

También, comentó que estas noticias pueden herir a la familia del actor cubano. "Es muy feo, porque lo ponen a él como una persona que no respeta. A mí en una situación que no existe. Además, están hiriendo a terceras personas. No existe ningún tipo de relación más que de trabajo", señaló.