Spheffany Loza confirma que terminó con Pancho Rodríguez y le envía fuerte mensaje│VIDEO

Spheffany Loza anunció que terminó definitivamente con Pancho Rodríguez tras casi cuatro años de relación.

Según dijo la modelo a América Espectáculos, la relación ha terminado "en serio".

"Estoy bien así, estoy tranquila que es lo importante. Ya lo he dicho mil veces pero esta vez es en serio", dijo Spheffany Loza.

Sin embargo, la participante de Esto es Guerra sorprendió al admitir que ni siquiera quiere ser amiga del chileno.

"Prefiero alejarme un poquito para que todo sane y de repente más, pero muy lejos, podamos conversar o tener una relación amical. Ahora imposible", aseguró.

De otro lado, Spheffany Loza descartó haber pedido que la separen del equipo de los 'combatientes' para no coincidir con Pancho Rodríguez.

“Acá no estoy metiendo nada personal. Me costó mucho separarme de los ‘combatientes’ y pasarme a este equipo, pero me están tratando súper bien (…) Amo y respeto a los ‘combatientes’, los llevo en mi corazón, cosa que el público no entiende”, explicó.