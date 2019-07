Spheffany Loza revela que William Levy le escribió por Instagram: "casi me desmayo"│VIDEO

Spheffany Loza aseguró que el actor cubano William Levy le escribió un mensaje a través de Instagram e incluso comenzó a seguirla.

Según la hermana de Melissa Loza, todo comenzó cuando William Levy le dio 'like' a una de sus fotos.

"Ni yo lo puedo creer, simplemente vi mis likes y vi (el nombre) William Levy, tenía check azul y dije 'miércoles'. Casi me desmayo", contó Spheffany Loza a América Espectáculos.

(FOTO) William Levy y su pareja, la actriz Elizabeth Gutiérrez, junto a sus dos hijos

"Me puso saludos y yo no lo podía creer. Me comenzó seguir, tampoco lo podía creer. Dije 'algo pasa, algo está pasando'", agregó la participante de Esto es Guerra.

Asimismo, Spheffany Loza restó importancia a los comentarios que hizo su expareja Pancho Rodríguez sobre los 'likes' de William Levy.

"Yo le dije, le conté a él. Discúlpame, pero es William Levy. Ha seguido dándome like, no sé, me voy a México", indicó entre risas.