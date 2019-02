Filtran supuesto vídeo íntimo de Spheffany Loza y ella se pronuncia

La participante de 'Esto es Guerra', Spheffany Loza se encuentra indignada tras enterarse que en redes sociales está circulando un vídeo íntimo, en el que aseguran que ella es la protagonista.

Por ese motivo, la hermana de Melissa Loza decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde asegura que la chica del material visual, claramente, no es ella.

“Hay un vídeo que se está haciendo viral de una tipa totalmente desnuda en la playa y entiendan, no soy yo, hagan algo por su vida. ¿Por qué hay gente tan enferma que se inventa este tipo de bromas?”, dijo muy indignada por la situación.

Spheffany Loza también aseguró que no le afecta, pero sí le incomoda que le estén preguntando por dicho vídeo."De verdad, ni si quiera me afecta, simplemente me molesta que me estén enviando cosas que no son. Preguntan si soy yo, está demás esa pregunta porque no soy yo", finalizó.

