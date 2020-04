El reconocido actor Stefano Salvini, quien formó parte de las dos temporadas de la serie de América Televisión “Los Vílchez”, entristeció a sus seguidores al revelar que no habrá una tercera temporada.

Y es que a través de su cuenta oficial de Facebook, el popular ‘Vasco’ anunció que el programa no va más. En una publicación donde aparece junto a su compañero Juan Ignacio Di Marco, quien interpreta a ‘Bicho’, confirma la mala noticia a sus fanáticos.

“Bicho y Vasco se despiden de la tele para siempre. Fue un gusto haber estado en sus hogares estos dos veranos. Con mucha pena anunciamos que no habrá Vílchez 3. Gracias por tanto. Hoy último capítulo de Los Vílchez 2”, escribió.

Esta noticia generó diversos comentarios en las redes sociales, ya que la gente si esperaba que hubiera una tercera parte de la serie. “Esa historia tiene que continuar”, “Los voy a extrañar”, “Qué tristeza que ya no van estar en la TV, ya eran parte de mi vida”, “Tiene que haber una tercera temporada de Los Vílchez”, “Qué pena, son tan divertidos que no me perdí ningún capitulo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

