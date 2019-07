Stephanie Cayo revela cómo se enteró que iba a protagonizar una película con Mel Gibson│VIDEO

Stephanie Cayo reveló cómo reaccionó cuando su agente le informó que iba a protagonizar la película "Force of Nature" con el reconocido actor Mel Gibson.

A través de Instagram, la actriz peruana contó que se mostró emocionada por "conocer" al ganador del Óscar cuando recibió la noticia; sin embargo, su agente le informó que no solo lo iba a conocer, sino que iba a protagonizar la película con la estrella de Hollywood.

"Si hace 5 años alguien me hubiese dicho que iba a filmar mi tercera película de mi vida con Mel Gibson, de policía y hacer de su partner (compañera), hubiese dicho: ¿Me estas bromeando? Pero como han pasado 5 años dándole duro a esto, lo primero que dije fue: ¡Voy a conocer a Mel! Y mi agente me dijo: ¡NO! Vas a protagonizar con Mel. Ahí casi me da un stroke. 24 horas mas tarde estaba en un avión camino a Puerto Rico", escribió Stephanie Cayo en su cuenta de Instagram.

La actriz reveló que ya tienen una semana de rodaje y llenó de elogios a Mel Gibson.

"Hoy terminamos la primera semana de filmación y he tenido la fortuna de conocer a este hombre que es único, apasionado, brillante y puro corazón como todo lo que hace. We are about to finish week one and getting to work with this man and get to know him a little it’s been such a fantastic experience (estamos por terminar la primera semana y trabajar con este hombre y llegar a conocerlo ha sido una experiencia fantástica)", dijo Stephanie Cayo.