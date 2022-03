Stephanie Cayo ha sido cuestionada en los últimos días por su participación en la película peruana “Hasta que nos volvamos a encontrar”, que se estrenó recientemente en Netflix. Sin embargo, la actriz no se ha quedado callada y, por el contrario, no ha dudado en defender su trabajo de los tuiteros que le lanzan cuestionamientos.

Esta vez, también en Twitter, el usuario @juanlimog afirmó que Stephanie Cayo no tiene mérito alguno para protagonizar películas en Netflix, plataforma con la que la peruana ya ha trabajado en producciones mexicanas, e incluso descargó su frustración por no haber tenido la oportunidad de hacer una película, dejando entrever que Cayo y los productores del filme tenían culpa de esto.

“Cómo te explico @Stephanie_Cayo que mis amigos y yo venimos años intentando hacer una película animada. Y a ustedes Netflix les da la oportunidad sólo con el único mérito de pertenecer a la argolla audiovisual peruana. Un poco más de humildad te haría entender mejor las críticas”, señaló el usuario.

Stephanie Cayo no se quedó callada y lamentó que este usuario todavía no haya podido cumplir su sueño, pero cuestionó que intenten menospreciar su trabajo: “Lamento que no hayas tenido la oportunidad y entiendo tu sentir, pero eso no te da derecho de menospreciar el trabajo, lucha o éxito de los demás. Hay que alimentar los sueños de los demás. La gente que lucha no para ni habla mal del éxito de los demás. La unión y la empatía va a ser más efectiva en tu carrera que la frustración o celos”.

En ese sentido, la actriz contó que muchas veces también recibió un “no” como respuesta, ya que las carreras de los actores suelen estar llenas de rechazos: “Si supieras cuántas veces me han dicho que no. No tienes ni idea. Te deseo lo mejor, ojalá la vida te enseñe más a enfocarte en lo que quieres conseguir y no te detengas en por qué los otros consiguieron lo que querían y tú no. Enfócate en ti y sigue alimentando tu mente de cosas positivas porque el carácter y el aguante tienen MUCHO que ver en esta carrera”, sentenció Stephanie Cayo.

