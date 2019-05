​Stephanie Valenzuela confiesa maltrato físico: "me rompieron el brazo"│ VIDEO

La cantante Stephanie Valenzuela presentó hoy su nuevo tema "Algo enfermizo", el cual es un mensaje para todas las mujeres que sufren de maltratos físicos y psicológicos por parte de sus parejas.

Stephanie Valenzuela relató que, con tan solo 20 años, un exnovio suyo le rompió el brazo y desde ese entonces nunca más aceptó un hecho de violencia en su vida.

"Mi tema está dedicado a la chicas que están sufriendo, nunca es tarde para parar una relación que te hace daño. He vivido varias (situaciones enfermizas). Gracias a Dios he sido más chiquilla y con eso agarré valor, tuve una experiencia muy fea, me rompieron el brazo y con esa experiencia yo aprendí muchísimo y desde ese día una persona que me asusta, ya no puede estar conmigo", relató.

Sin embargo, Stephanie Valenzuela aclaró el episodio de maltrato que tuvo al lado de su ex el príncipe, que fue revelado por su mejor amiga y comadre Paula Manzanal.

"No quiero que confundan la persona y los hechos, el caso que contó Paula ha sido en el 2017, en diciembre, no fueron golpes. Yo gracias a Dios ya no soporté y me fui, ni muy príncipe que fuera lo dejé. Paula Manzanal me dijo: "vámonos al Perú". Fue con el príncipe, no fue nada en Dubai, en Dubai fue todo muy bonito", aclaró.

Cabe señalar que mañana es el lanzamiento del videoclip de Algo enfermizo.

