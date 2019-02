Stephanie Valenzuela dice no a 'El valor de la verdad': "Hoy en día no lo necesito"

Stephanie Valenzuela descartó que pueda sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, pues su vida privada no tiene precio. Ella, ahora con 28 años a cuestas, está centrada solo en la música y la polémica no gira en su entorno.

¿Te volveremos a ver en “EVDLV”?

No, nada que ver. Esa etapa ya la pasé. Yo cometí ese error alguna vez porque no estaba enfocada en la música, pero hoy en día no lo necesito. No busco hablar mal de nadie ni para ganar dinero.

¿Tu privacidad no tiene precio?

No, yo no puedo criticar a nadie porque ya estuve ahí. Pero hoy en día no me sentaría ahí o en un programa de espectáculo porque no me suma a mi carrera. Pero respeto a quienes lo hacen.

“No quiero hablar de mi vida privada porque la TV lo hace porque vende. No deseo desvirtuar el tema de mi carrera, pero estoy tranquila y feliz”, dijo.

MÚSICA.

De otro lado, la modelo contó que acaba de lanzar su segundo tema “Fría”, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Este single junto con “Intocable” estarán incluidos en su primer álbum, que lanzará a finales de año. “Estoy tratando de hacer lo mejor con la música, es algo que me gusta. Me he preparado mucho durante cinco años, he recibido clases”, sostuvo la ex “chica reality”, quien agregó: “Con ‘Fría’ quise dar un enfoque distinto y mostrar ese lado machista de los hombres, porque si las mujeres lo hacemos la gente lo tomaría a mal, pero cuando ellos lo hacen está bien”, expresó.

Recuerda una de las preguntas que le hicieron a Stephanie Valenzuela en 'El valor de la verdad'.

HAY MÁS...