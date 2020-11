Stephanie Valenzuela se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida tras ser brutalmente agredida físicamente por el actor Eleazar Gómez, quien también intentó estrangularla.

Magaly Medina estuvo enlazada con Ernesto Buitrón, un periodista mexicano perteneciente a la empresa Televisa, misma casa televisora donde trabaja el actor, reveló cuáles serían los siguientes pasos que atravesaría Eleazar tras esta fuerte denuncia.

“Eleazar saldría bajo fianza dentro de las próximas 72 horas (...) Vengo siguiendo el caso y te puedo contar que es una situación más personal que profesional. Al final él tendrá que ser juzgado por los actos porque no fueron dentro de una zona laboral", comenzó contando.

“Tengo entendido que la familia está buscando el tema de la fianza para buscar el perdón de Stephanie, que me parece que es algo que no va a suceder (...) La mamá de Eleazar no cuenta con una salud óptima, por eso no se hizo presente en la fiscalía”, agregó Buitrón.

Por último, el periodista lamentó totalmente este hecho, pues asegura que el actor mexicano venía esforzándose para limpiar su imagen.

“Es una pena por Eleazar, porque él habría tratado de limpiar su imagen en los últimos años luego de los antecedentes que ya todos conocemos que tenía”, agregó.

