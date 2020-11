Desde que Stephanie Valenzuela denunció a su ex pareja Eleazar Gómez por violencia física, diferentes ex parejas del actor han salido al frente para contar las distintas agresiones de las que fueron víctimas. Una de ellas es Jeanette Karam, quien señaló que también sufrió maltrato físico y emocional por parte de Gómez.

Sin embargo, Danna Paola no ha brindado alguna declaración, sobre todo cuando Gómez sigue siendo conocido como la expareja de la artista mexicana.

En una reciente entrevista que brindó la modelo peruana al programa “Aquí contigo”, Valenzuela señaló que Paola se deja ver como una mujer que mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

“Sí entiendo que ella sabe que si quizá hablaría sería muy polémico, de por sí ya el caso es polémico. A pesar de que hace años no está con él, se le menciona y se le menciona en el caso”, comentó la modelo peruana.

“No podría decirte nada de por qué sí o por qué no, yo no la conozco. Obviamente la conozco como artista y la respeto mucho y me imagino que sus motivos tendrá”, afirmó sobre el silencio de la intérprete de “Sodio”.

Sin embargo, Valenzuela comentó algunos videos de Gómez y Paola cuando eran novios. “Y sí hemos visto ya en videos que tiene la prensa cómo también le faltaba el respeto, entonces quizás ella no quiere hablar por no hacer esto más grande o porque de repente prefiere que no. Hay pruebas de que había maltrato, pues sí”, concluyó.

