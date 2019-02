Stephanie Valenzuela lanza su segunda canción con sensuales escenas (VIDEO)

La modelo Stephanie Valenzuela acaba de lanzar su segundo tema “Fría” que ya encuentra en todas las plataformas digitales.

Este single junto con “Intocable” estarán incluidos en su primer álbum que lanzará a finales de año.

“Estoy tratando de hacer lo mejor con la música, es algo que me gusta. Me he preparado mucho durante cinco años, he recibido clases”, sostuvo.

La ex chica realitie, Stephanie Valenzuela, agregó: “Con 'Fría' quise dar un enfoque distinto y mostrar ese lado machista de los hombres. Porque si las mujeres lo hacemos la gente lo tomaría a mal pero cuando ellos lo hacen está bien”, expresó.

